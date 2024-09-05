Круглогодичный курорт в Приморье примет первых туристов в 2028 году

Первые отдыхающие прибудут смогут посетить круглогодичный курорт в Приморье уже в 2028 году. Вопрос обсуждался на региональной секции Территория трех границ: Хасан как новый драйвер развития юга Дальнего Востока» на полях ВЭФ.

Глава региона Олег Кожемяко в приветственном слове напомнил, что курорт реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках реализации проекта «Пять морей и озеро Байкал». Курорт на 3,8 тысяч номеров расположен в бухте Алеут Хасанского округа. Кроме отелей и апартаментов тут будут аквапарк с подогреваемыми открытыми бассейнами, бани, школа водных видов спорта, медцентр, многофункциональная арена, парк развлечений, рыбный рынок и прочите туристические объекты.

Ожидается, что реализация первой очереди – 750 номеров – придется на 2024-2027 года. А первые гости смогут посетить курорт уже в 2028 году.