Цены на отдых на черноморском побережье огорчили многих туристов

Жилье в Дагомысе, расположенном в 10 минутах на поезде от центра Сочи, стоит около 72 тысяч рублей за 14 дней для семьи с ребенком. Более экономичный вариант — аренда комнаты у местных жителей. Курортный сбор в Сочи составляет 50 рублей в сутки с взрослого.

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Цены на продукты питания в магазинах Сочи аналогичны тем, что в Санкт-Петербурге, но найти недорогую готовую еду труднее. Шаверма стоит от 350 рублей, а сувлаки — от 400 рублей. Закуски в кафе начинаются с 400 рублей, салаты и горячие блюда варьируются от 500 до 700 рублей. Кофе стоит 200-300 рублей, бокал пива в среднем — 250 рублей.

В Сочи много пекарен с доступной свежей выпечкой. На набережных есть столовые, где обед можно получить за 500 рублей. Цены на фрукты в Сочи такие же, как и в Санкт-Петербурге.

Пляжный отдых также требует затрат. Аренда зонта на целый день стоит 700 рублей (в VIP-зоне — 1400 рублей), шезлонг — 350 рублей (в VIP-зоне — 700 рублей). Небольшое деревянное бунгало можно арендовать за 4000 рублей на день, деревянные качели с козырьком — 2000 рублей (или 300 рублей в час). Туалеты на пляжах бесплатны, но за душ нужно заплатить около 200 рублей. В соседних поселках пляжи предлагают бесплатные душевые.

Развлекательные мероприятия включают морскую прогулку на яхте за 2000 рублей с человека и экскурсию на пассажирском судне до Дагомыса и обратно за 1500 рублей. Джипинг в горы и к водопадам стоит в среднем 1800 рублей с человека.

Таким образом, для не самого роскошного отдыха с семьей в Сочи потребуется от 250 тысяч рублей, резюмируют журналисты издания «Петербург2».

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