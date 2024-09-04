Шесть самых удивительных геологических объектов России

В России много необычных геологических объектов. Их загадки ещё не до конца разгаданы, а красоты и масштаб поражают. Именно поэтому они привлекают не только учёных-геологов, но и туристов.

Острова –«призраки»

В Государственный природный заповедник «Усть-Ленский» входит архипелаг Новосибирские острова. Их основа — чистый лёд, который постепенно «съедают» тёплый воздух и морская вода. Крупные участки суши на глазах становятся меньше (примерно на 20-30 метров в год), а острова Меркурия, Фигурина, Васильевского и вовсе уже «утонули».

Красноярские «столбы»

Буквально в шаговой доступности от Красноярска находится наиболее известный геологический памятник —Красноярские столбы. Причудливую форму этот объект получил в результате извержения магмы и сложных процессов выветривания. Возраст столбов — около 500 миллионов лет. Для охраны скал, которые облюбовали любители острых ощущений и язычник, в 1925 году был создан заповедник «Красноярские столбы».

Кратер Попигай

34 миллиона лет назад при столкновении Земли с астероидом на границе Якутии и Красноярского края появилось ещё одно геологическое чудо — кратер Попигай. Его внутренний диаметр составляет 75 километров, а внешний — 100 километров.

Патомский кратер

Геолог Владимир Колпаков в 1949 году на севере Иркутской области в двухстах километрах от Бодайбо обнаружил Патомский кратер. Учёным удалось установить, что возник он примерно 250 лет назад. А вот как именно — неизвестно. Кто-то считает, что насыпной конус диаметром в 76 метров образовался на склоне горы в результате извержения вулкана, а кто-то уверен — к его появлению причастен метеорит. Ещё одна загадка — на глубине 100 метров под кратером находится что-то, что способно изменять магнитное поле на поверхности.

Кимберлитовые трубки Якутии

Конусообразные геологические тела, напоминающие бокал на ножке, расположены на территории Республики Саха. Образовались они, скорее всего, в результате вулканической деятельности. Главная их «изюминка» — алмазы. В таких трубках содержится до 90% мировых алмазных запасов.

Васюганские болота

Это самая большая в мире система болот. Находится она на севере Томской области на плато между Обью и Иртышом. Территория труднодоступная, а поэтому объект малоизучен. Васюганские болота состоят из 800 тысяч озер и сотен рек. При этом ежегодно они захватывают новые участки. Видимо, нынешних 53 тысяч квадратных километров недостаточно…