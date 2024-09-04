Российские туристы выбирают нестандартный отдых на привычных направлениях

Вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал о необычных видах отдыха, ради которых даже не придется ехать за границу. Подробности он раскрыл в беседе с порталом Общественная Служба Новостей 4 сентября.

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По словам Барзыкина, последние 3-4 года турагентства стараются предлагать клиентам максимум разнообразных продуктов. Появляются и новые виды отдыха, которые можно найти на хорошо известных направлениях.

«На стандартных направлениях сейчас более чем достаточно нестандартных видов отдыха, — подчеркнул замруководителя РСТ. — Для примера, едем на Черноморское побережье, в Сочи, но не на пляж, а в Красную поляну, в горы».

Экологический и гастрономический туризм — новые тренды. Кроме того, путешественники оценили и сельский туризм. Барзыкин уточнил, что речь идет не о работе в огороде, а о посещении пасек или сыроварен.

«Общий тренд сейчас — на экологию, на близость к природе, и на оптимизацию расходов», — объяснил представитель РСТ популярность таких видов туризма.

В нынешнем сезоне неожиданно востребованными оказались речные круизы: их популярность выросла на 40 с лишним процентов. И сезон еще не закончился, так как навигация закрывается в ноябре.

Россияне стремятся хоть немного разнообразить привычный отдых — например, жить в отеле со всеми удобствами, но два-три дня провести в глэмпинге.

Отпускники предпочитают найти интересный тур на привычных направлениях еще и потому, что стоимость проезда порой составляет порядка половины от общих затрат или даже больше. В бархатный сезон проезд станет дешевле, заверил Барзыкин. Примерно на 10 процентов подешевеет и проживание в гостиницах, к тому же, там будет и посвободнее.

Как ранее писала «Парламентская газета», в прошлом году туристический поток на Дальний Восток составил 6,3 миллиона человек — такие данные привели в Минвостокразвития. Это на 30 процентов больше, чем в 2022 году. Регион интересен не только россиянам, но и иностранцам. В министерстве надеются, что к 2030 году поток туристов увеличится в полтора раза.