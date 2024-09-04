Сахалин переживает «бум» в строительстве отелей 5*

На территории Сахалинской области сейчас строится много отелей, и все они пятизвездочные. Об этом в интервью РБК сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. По его словам, «бум» связан с целью привлечь туристов премиум-класса, так как поездки на Сахалин и Курилы по стоимости комфортны для тех, кто может заплатить за хорошую гостиницу и за путешествие по островам.

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В подробности губернатор вдаваться не стал – что за отели строят на Сахалине осталось за кадром интервью. Однако в 2022 году стало известно, что в области начали строить сразу два пятизвездочных гостиничных комплекса. Один из них уже тогда получил название «Большевик». Отмечалось, что комплексы сдадут в 2025 году.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в разговоре с TourDom.ru назвал появление отелей для туристов премиум-класса на Сахалине логичным. Сахалин и Курилы интересны не только россиянам, но и иностранцам, поэтому развитие инфраструктуры высокого класса пойдет на пользу региону.

Также он опроверг мнение ряда аналитиков о том, что Дальнему Востоку с туристической точки зрения мешает слишком короткий купальный сезон. Прасов заметил, что регион в целом привлекателен для гостей в любое время года, и даже в пандемию загрузка местных отелей была высокой – около 96%.

В июле «ТурДом» писал, что на Сахалине появится первый сетевой отель «Азимут». Гостиница на 250 номеров (и все с кухнями) разместится на базе жилого комплекса «Горизонт» в Южно-Сахалинске.