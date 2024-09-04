В Астраханской области открылся крупнейший в регионе гостиничный комплекс

Самый крупный в Астраханской области гостинично-туристический комплекс "Рыбаградъ" с глэмпингами открылся недалеко от села Жан-Аул в Камызякском районе. Это первый комплекс такого уровня в Поволжье, рассчитанный на круглогодичный прием гостей, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Рыбаградъ" - один из самых масштабных инвестиционных туристических проектов в Астраханской области. Он построен в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры (Астраханская область)" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Объем направленных инвестиций - свыше 600 млн рублей, более трети из которых - государственные субсидии. Это первый комплекс такого уровня в Поволжье, рассчитанный на круглогодичный прием гостей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, гостиничный комплекс занимает площадь 14 гектаров, на которой расположены 240 модульных номеров со всеми удобствами. Одновременно здесь можно разместить до 720 человек. Новое пространство представляет собой полноценную инфраструктуру для комфортного детского, молодежного и семейного отдыха, а также проведения корпоративных мероприятий. В "Рыбаграде" также обустроен фудкорт на 550 посадочных мест с танцевальной площадкой, зоны для барбекю, банный комплекс, супермаркет, медпункт, марина, где можно взять напрокат плавсредства для рыбалки, охоты и прогулок по реке.

Ранее со ссылкой на министерство экономического развития региона сообщалось, что развитие кемпингов и глэмпингов в области будет способствовать уменьшению антропогенной нагрузки на природу со стороны самостоятельных туристов, автотуристов и поможет развивать экологически ориентированный туризм. В 2023 году регион посетили 1 млн 370 тыс. туристов. Самое популярное направление отдыха у туристов в регионе - рыбалка. В области более 7 тыс. номеров (включены номера в гостиницах, на базах отдыха и в иных коллективных средствах размещения).