Три новых маршрута запустят для «Валдаев» в 2025 году

Суда на подводных крыльях «Валдай-45Р» будут ходить по трем новым направлениям из Нижнего Новгорода в 2025 году. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» судоходной компании «Водолет».

«Валдаи» планируют направить до деревни Дуденево в Богородском районе. Сейчас там строят дорогу к месту будущего причала и углубляют дно для судового хода рядом с деревней.

Также судна будут ходить в Плес в Ивановской области и Мариинский Посад в Чувашии. Остальные маршруты еще прорабатываются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что озвучены сроки окончания навигации «Валдаев» и «Метеоров».