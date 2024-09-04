Маршруты для туризма в межсезонье появятся в Нижегородской области

© РИА Новости

Маршруты для путешествий по Нижегородской области в межсезонье разработает АНО «Национальные приоритеты». Организаторы уверены, что путешественники в этот период не столкнутся с очередями и высокими ценам на популярных туристических объектах. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев уверен, что в 52-м регионе есть что посмотреть не только в летний сезон отпусков или на новогодних каникулах, но и осенью, а также весной.

Большое преимущество поездок в межсезонье заключается в том, что именно в это время туристическая индустрия традиционно предлагает путешественникам специальные условия и акции, — рассказал министр.

В ведомстве отметили, что новые маршруты будут нацелены на развитие культурно-познавательного и автомобильного туризма.

Сергей Яковлев напомнил, что благодаря открытию трассы М-12 «Восток» у нижегородцев и гостей области появилась возможность комфортного путешествия до таких крупных туристических центров, как Арзамас, Дивеево, Выкса и Большое Болдино.

Путешественникам предлагают ознакомиться с маршрутами на сайтах: Путешествуем.РФ и на портале «Знакомьтесь, Нижний». Кроме того, для туристов, которые запланировали поездку в приволжскую столицу всего лишь на один день или более длительный срок, найдутся специальные тематические маршруты и чек-листы.

Читайте такжеТуристы есть — отелей нет. Острая проблема назрела в городах Нижегородской области

Ранее мы сообщали о том, что глэмпинги на 25 номеров открылись в Городецком округе.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N».