Салтинский водопад закроют для туристов из-за съемок фильма

В Дагестане введут ограничение на посещение Салтинского водопада с 11 по 13 сентября. В это время там будут проводиться съемки художественного фильма о вторжении боевиков в Дагестан в 1999 году.

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«Кинокомпания АНО „Медиа Юневирсал Ивент“ проводит съёмочные работы художественного фильма — полнометражной военной драмы под рабочим названием „99-й“ на территории Салтинского водопада в Гунибском районе, в связи с вышеизложенным сообщаем, что данная локации будет недоступна для посетителей с 11 сентября с 16:00 до 23:00, 12 сентября с 19:00 до 24:00 и 13 сентября с 6:00 до 21:00», — сообщили в минтуризма региона.

Фильм расскажет о подвигах новолакских милиционеров и липецкого ОМОНа, которые в сентябре 1999 года своими силами почти сутки сдерживали масштабные нападения международных бандформирований, вторгшихся в Дагестан.

Съемки кинокартины стартовали в августе в селе Чох в Гунибском районе республики. В съемках принимают участие Ирина Пегова, Сергей Марин, Павел Чинарев и Вадим Цаллати. Выход фильма в широкий прокат запланирован на 2025 год.

События августа 1999 года

7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Первыми на пути бандитов встали местные жители, вступившие в ряды ополчения. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.

Салтинский водопад

Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад, памятник природы регионального значения. Салтинская пещера и сам водопад находятся в каньоне реки Салтинка (Салтинская теснина) в Гунибском районе. Ежедневно в этом месте бывает не менее 200 туристов.

Весной прошлого года власти Дагестана начали взимать плату в туристов за посещение Салтинской теснины в Гунибском районе. Посмотреть на уникальный природный объект путешественники смогут за 100 рублей.