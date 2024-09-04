Названа средняя стоимость ночи в отелях Новосибирска

По данным Яндекс Путешествий, большинство бронирований в Новосибирской области этим летом пришлось на отели. Наиболее популярны у гостей трехзвездочные и четырехзвездочные гостиницы. Забронировать номер в них можно было в среднем за 5 700 руб. Более экономная опция — ночь в апартаментах — обошлась бы примерно в 3 700 руб.

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Самая высокая средняя стоимость ночи зафиксирована в домах отдыха региона — она составила 19 000 руб. Остановиться в санатории и глэмпинге можно было примерно за 15 000 руб. Самым бюджетным типом размещения традиционно оказались хостелы со стоимостью в 1 350 руб.

«Во время отпускного сезона традиционно повышается спрос на курортный отдых в санаториях, домах отдыха и пр. — чем объясняется более высокая средняя стоимость ночи у таких объектов размещения. Путешественники также готовы доплатить больше за необычные форматы отпуска, например, в глэмпингах или на фермах. Они появились в России не так давно и еще не распространены массово, и люди стремятся туда за новыми впечатлениями», — Евгений Абрамзон, руководитель продукта сервиса Яндекс Путешествий.

В целом интерес россиян к базам отдыха растет в этом году более активно, чем к другим типам размещения: число таких бронирований в высоком сезоне выросло в 1,8 раза, относительно прошлого года. Для сравнения, гостевые дома и кемпинги выбирали в 1,6 раза чаще, а гостиницы, которые наиболее привычны россиянам для проведения отпуска, в 1,3 раза. Активнее всего на Яндекс Путешествий вырос спрос на глэмпинги — такие поездки бронировали почти в три раза больше, чем прошлым летом.

Средняя стоимость ночи в разных объектах размещения в Новосибирской области:

База, дом отдыха — 19 000 руб. Санаторий — 15 000 руб. Глэмпинг — 15 000 руб. Турбаза — 6 700 руб. Гостиница — 5 700 руб. Апартаменты — 3 700 руб. Хостел – 1 350 руб.

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