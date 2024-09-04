Маршрут «Арктическое сафари» вошел в сборник Минэкономразвития

Туристический маршрут ЯНАО «Арктическое сафари» вошел в сборник Министерства экономического развития. Об этом сообщили власти региона.

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Его презентовали на Восточном экономическом форуме – 2024. Проект представила управляющий директор «Центра развития туризма на Полярном Урале» Ольга Филипенкова.

– Мы подготовили комбинированный туристический маршрут «Арктическое сафари», который ориентирован на иностранных туристов. Это поможет увеличить турпоток на территорию Ямала, показать неизведанные заповедные зоны Арктики, – рассказала она.

Прежде «Ямал 1» сообщал, что юные ямальцы займутся образовательным туризмом. Участники проекта «Классная страна» смогут посетить предприятия, корпорации, научные лаборатории, технопарки, вузы и колледжи в регионах.

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