В Россию стали чаще приезжать туристы из Азии и с Востока

В Россию все чаще приезжают семьи с детьми из стран Востока и Азии, заменяя поток обеспеченных пенсионеров из Европы. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу Российского союза туриндустрии Илью Уманского.

В первом полугодии текущего года рекордным ростом числа туристов отличилась Саудовская Аравия, увеличив туристический поток в Россию в 20 раз. Количество туристов из ОАЭ возросло в 4 раза, из Индии — в 2 раза, а из Ирана — на 50%. Тем не менее Китай остается лидером по числу туристов, посещающих Россию.

Тем временем среди татарстанцев заметен рост интереса к Азии, куда турпоток увеличился на 90%. Азиатские направления продемонстрировали наибольший рост, особенно Китай, куда турпоток вырос в 2,5 раза. Также увеличилось число поездок во Вьетнам (+130%), Сингапур (+120%), Японию (+70%) и Таиланд (+50%).