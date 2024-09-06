В Якутии направят более 25 млн рублей на развитие туризма

Якутия направит в 2024 году на развитие инфраструктуры туризма более 25 млн рублей, сообщил ТАСС в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) министр предпринимательства, торговли и туризма региона Тимур Ханды.

"В 2024 году на развитие инфраструктуры туризма в Республике Саха (Якутия) предусмотрено субсидирование в рамках федеральных средств нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в сумме более чем 25 млн рублей", - сказал Ханды.

Средства можно использовать на реализацию проектов по 15 направлениям: приобретение туристического оборудования, обустройство зон отдыха, разработка новых туристских маршрутов, создание электронных путеводителей, развитие доступной туристской среды и другие.

На территории Якутии работают 23 туроператора, реализуются более 170 туристических продуктов. В республике функционируют 211 коллективных средств размещения, насчитывается более 120 турбаз. По словам министра, находится на согласовании обновленная стратегия развития туризма в регионе до 2030 года.

"Безусловно, в текущих условиях меры государственной поддержки, направленные на развитие туристической инфраструктуры, играют ключевую роль. Прежде всего, стоит отметить важность предоставляемой единой субсидии из федерального бюджета, которая позволяет республике активнее развивать туристическую инфраструктуру и увеличивать количество туристических поездок", - сказал он, добавив, что с 2023 года в регионе реализуются проекты модульных некапитальных средств размещения при поддержке нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности".