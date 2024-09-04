В Дагестане готовятся встречать первых туристов из Ирана

Министр по туризму и природным ресурсам Дагестана Эмин Мерданов заявил, что вскоре в республику прибудут первые иранские туристы, которым для путешествия не потребовалось оформлять визы.

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Первая группа отдыхающих из этой страны будет состоять всего из 27 человек. За 4, 5 и 6 сентября они намерены посетить Дербент, Махачкалу и такие достопримечательности региона, как Сулакский каньон.

Чиновник отметил, что это стало возможно благодаря установлению между Ираном и Россией безвизового режима, который позволит укрепить туристические отрасли двух стран.

Ранее сообщалось, что курорты России вроде Сочи стали немного чаще посещать туристы из Ирана.

Стало известно, что Шри-Ланка установила безвизовый режим с Россией раньше намеченного срока, уже 2 сентября.