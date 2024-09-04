Семь секретных пляжей в Дагестане

«Черные камни»

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Пляж в черте Махачкалы длиной около полукилометра и шириной 20−30 метров. Когда-то на берегу было много камней черного цвета, благодаря чему пляж и получил свое название. Сейчас здесь песок вперемешку с ракушками, глубина нарастает постепенно. Тихое уединенное место с минимумом инфраструктуры. Тут есть небольшая обустроенная набережная, раздевалки, душ, туалет, парковка.

Хотя пляж территориально относится к Махачкале, но находится далеко от центра — придется проехать 7 км по федеральной трассе на север. Удобнее всего добираться на личном авто или на такси. Ближайшая к пляжу остановка общественного транспорта — «Кардиологический центр», до нее можно доехать на маршрутке, а оттуда до пляжа около 1,5 км пешком.

Каменный пляж

Эту локацию в Махачкале знают даже не все местные жители. Находится Каменный пляж в центре города, неподалеку от центрального Городского пляжа. Купаться вряд ли будет удобно: на берегу и в воде много валунов, из-за них пляж и получил такое название, а вот позагорать или поиграть в разные игры — да. Для этого тут есть все: лежаки, раздевалки, столы и скамейки под навесами, помещение для игры в шахматы, турники, небольшое футбольное поле и даже боксерский ринг. Для детей — отдельная площадка с деревянными снарядами. И все это — бесплатно. Чуть выше пляжа на склоне местные жители посадили деревья и ухаживают за небольшим садом. А еще это хорошее место для фотосессии, особенно на рассвете и закате.

Попасть сюда можно, спустившись в подземный переход с набережной возле Аварского театра, дальше нужно свернуть направо и идти минут десять по берегу.

«Август»

Крошечный пляжик в Каспийске, зажатый с двух сторон бетонными волнорезами. Поэтому море тут более спокойное. Территория чистая, пляж оборудован зонтиками и лежаками. Есть бар с напитками, бургерами и пиццей, столики под навесом и отдельные беседки, играет приятная музыка. Лучше всего тут отдыхать в будни, по выходным людей больше. Берег и дно песчаные, без камней.

Добраться из Махачкалы можно на маршрутке или на такси. Первый поворот налево после «Анжи-арены», ориентир — светофор. Парковка далеко от пляжа, после шлагбаума придется пройти еще метров триста.

«Терек»

Живописный пляж базы отдыха Кизлярского электромеханического завода «Терек» находится в 50 километрах южнее Махачкалы, возле поселка Уллубиево. При подъезде к нему открываются открыточные виды с высоких холмов: яркое море в окружении зелени. Отдыхающие отмечают невероятную чистоту и прозрачность воды на этом пляже. Дно песчаное, но кое-где встречаются камни.

Берег оборудован зонтами, правда, они далековато от воды. Есть туалет и раздевалки, кран с водой. Обычно тут немноголюдно, на пляже только отдыхающие с базы отдыха. Инфраструктура базы: деревянные коттеджи, столовая и детская площадка — не менялась с советских времен. Столовая работает только для проживающих, поэтому все, что нужно, берите с собой.

Вход на территорию бесплатный, машину можно оставить возле ворот, либо за доплату заехать внутрь.

От Махачкалы можно добраться на такси или на своей машине. Навигатор знает это место, так что не заблудитесь. В 4 км от пляжа есть ж/д станция «Уллубиево», но имейте в виду, там останавливаются не все электрички.

«Золотые пески»

Пляж возле населенного пункта им. Мичурина в Дербентском районе не зря называют золотым: песок тут имеет красновато-коричневый оттенок, он очень мелкий, и по нему приятно ходить босиком. Широкий песчаный берег, комфортный заход в воду, без большой глубины. Пляж считается диким, поэтому инфраструктура минимальная: пара кабинок для переодевания, зонтиков и шезлонгов нет. Зато есть точка аренды сапов. Из плюсов — тихое, почти безлюдное место. Но в скором времени на этой и прилегающих территориях начнется строительство нового курорта федерального уровня, со множеством гостиниц и апартаментов, торопитесь насладиться тишиной и покоем.

От Дербента можно добраться на авто, путь займет около 40 минут, двигаться нужно по направлению к Махачкале. Учтите, что часть дороги — грунтовка.

Пляж возле экраноплана «Лунь»

Минут 20 езды от Дербента на юг — и вы окажетесь на диком пляже возле экраноплана «Лунь». Основная цель приезжающих — рассмотреть гигантский корабль-самолет, который станет центральный экспонатом строящегося парка военной техники «Патриот». А пока крылатый монстр стоит на берегу моря, где можно и позагорать, и искупаться, вода тут гораздо чище, чем в городской черте, а пляж большой — места хватит всем желающим. Все, что вам может понадобиться на пляже, возьмите с собой: берег не благоустроен.

Пляж с черным песком

Самый южный пляж в нашем списке расположен в 25 километрах от Дербента возле поселка Белиджи. Интересен он в первую очередь необычным цветом песка — черным. Возможно, это песок вулканического происхождения, он очень мелкий и комфортный для босых ног. Дно тоже песчаное. На машине можно доехать практически к воде. Но туристов здесь мало, на берегу отдыхают в основном местные, да и тех немного. Не стоит рассчитывать на кабинки для переодевания и прочие радости цивилизации. Сюда стоит ехать за уединением и диким отдыхом.

Онлайн-карты помогут доехать до поселка Белиджи, а дальше придется спросить нужный поворот у местных жителей.