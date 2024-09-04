В Ростове купальный сезон продлится до 1 октября

В донской столице купальный сезон продлили до 1 октября, сообщил телеграм-канал департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

На Дону купальный сезон стартовал 1 июня.

«В южной столице его уже второй год подряд из-за жаркой погоды продлевают до 1 октября. В других районах области продолжительность использования водоемов для купания определяется постановлением главы органов местного самоуправления», – пишет источник.

В Ростове для безопасного купания приспособлены три пляжа: муниципальный пляж на Зеленом острове, центральный городской пляж и частный пляж «Каррера».

Ранее сообщалось, что в Волгодонске уже завершился купальный сезон.