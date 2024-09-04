Число турпоездок по России в июле достигло рекордных 10 млн

В июле в российских гостиницах, санаториях и других средствах размещения остановились 9,99 млн гостей, что является рекордным показателем за всю историю подсчетов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

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Всего за 7 месяцев 2024 года число турпоездок с ночевками в коллективных средствах размещения достигло 48,7 млн, что на 11,7% превышает аналогичный период прошлого года.

Лидерами по турпотоку стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан - на них пришлось более 20 млн поездок.

Максимальные темпы роста по этому показателю за 7 месяцев отмечены в Кабардино-Балкарии, Якутии, Амурской области, Хабаровском крае, Ингушетии, Чеченской Республике и Дагестане.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, путешественники стали интересоваться новыми центрами туризма на Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке.