Реновация парка «Изумрудный» признана лучшим проектом Сибири

В Барнауле полностью завершили реновацию парка «Изумрудный». Проект был высоко оценен жюри конкурса «Золотая Капитель» и признан лучшим в Сибири.

© Сибдом

На протяжении 5 лет в несколько этапов когда-то запущенная территория полностью преобразилась: была приведена в порядок существующая сеть основных аллей и дорожек, появились новые прогулочные маршруты для пешеходов, велосипедистов, роллеров. Восстановлены «якорные» элементы, которые буквально несут историю города – главная еловая аллея; классическая колоннада центрального входа; пруд с островом и мостами; кольцевая дорожка по периметру парка, которая зимой превращается в лыжню; направление исторического Томско-Московского тракта.

Так как значительная часть парка когда-то была кладбищем, было принято решение определить эту часть территории под мемориальную зону — тихий фрагмент парка для семейных прогулок, уединения и наблюдения за природой без крупных функциональных объектов и шумных активностей.

Участок в районе главной аллеи местом захоронения не являлся, что позволило создать здесь активную входную зону, разместить сценку, компактные торговые павильоны, аттракционы, деревянные настилы со столиками, лавочки. Теперь в праздничные на аллее проводятся музыкальные развлекательные программы и концерты. Также в парке построили несколько игровых площадок для детей разных возрастов.

Парк «Изумрудный» в Барнауле

Важной частью реконструкции парка «Изумрудный» стал пруд. Здесь была создана многофункциональная набережная, реконструированы мосты, ведущие на остров, который благоустроили и разместили там беседку для торжеств.

Для благоустройства парка был разработан дизайн-код: натуральные материалы, сдержанное благородное цветовое решение (в основном – зелёный цвет, отсылающий к названию), простота и целостность форм и образов, внимание к деталям, деликатное интегрирование в сложившуюся естественную среду. Стилистика объектов отсылает к деревянным павильонам, украшавшим парк в советское время, античных архетипов (ротонда, колоннада, аркада, периптер) и современной архитектуре.

Парк «Изумрудный» – один из старейших парков Барнаула, открыт он был в 1932 (или 1939 году по другому источнику). Но история его началась ещё в 1885 году, когда вдоль Томского почтового тракта открыли новое городское кладбище. В начале XX века кладбище получило название Крестовоздвиженское в честь возведенного храма, который сохранился и сейчас. В 2000-е территория парка начала деградировать и даже стала точкой прицела для застройки. Однако общественники, архитекторы, журналисты и экологи смогли добиться восстановления парка и возвращения его горожанам.