Президент РСТ предложил отменить визы для туристов из дружественных стран

Визы для туристов из дружественных стран необходимо полностью отменить. С такой инициативой в ходе дискуссии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) выступил президент РСТ Илья Уманский.

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По его словам, подобный шаг необходим для развития России как туристической дестинации.

«Если выездной туризм для нас приоритетное направление, то, может быть, стоит подойти к вопросу максимальной либерализации в этом направлении и отказаться от визы с теми государствами, которые мы относим к дружественным, с которыми строим отношения», – объяснил свою позицию Илья Уманский.

Он также добавил, что упрощение визового режима – это одна из приоритетных задач, на которые ранее обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Так что в этом отношении турбизнес лишь прислушивается к рекомендациям главы государства.

Среди очевидных плюсов такого решения представители туротрасли выделяют значительное увеличение въездного турпотока и потенциальное повышение привлекательности России как туристического направления.

При этом замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков также на ВЭФ заявил, что визовый вопрос действительно находится под пристальным вниманием ведомства. Так, Минэкономразвития и МИД сейчас работают над увеличением срока действия и кратности электронной визы для иностранных туристов.

Как рассказал TourDom.ru гендиректор «Свой ТС» Сергей Войтович, позиция по либерализации визового режима у турбизнеса единая и однозначно позитивная.

«Это закон туризма – чем мягче визовые ограничения, тем больше турпоток», – уточнил эксперт.

При этом у некоторых представителей российского МИД есть опасения, что раздача виз без паритета может негативно сказаться на внешнеполитическом авторитете России. Однако Сергей Войтович уверен, что такая позиция носит слишком консервативный характер:

«Например, граждане Турции едут к нам по визам и платят за них, а мы к ним – без виз. Вызывает ли это нарекания со стороны турок к своему правительству, что ущемляют их права? Или, наоборот, они благодарны за развитие туризма».

Впрочем, пока безвиз для граждан дружественных стран только инициатива. Сможет ли она преодолеть бюрократические барьеры, покажет время.