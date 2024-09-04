Президент РСТ предложил отменить визы для туристов из дружественных стран

Визы для туристов из дружественных стран необходимо полностью отменить. С такой инициативой в ходе дискуссии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) выступил президент РСТ Илья Уманский.
По его словам, подобный шаг необходим для развития России как туристической дестинации.
«Если выездной туризм для нас приоритетное направление, то, может быть, стоит подойти к вопросу максимальной либерализации в этом направлении и отказаться от визы с теми государствами, которые мы относим к дружественным, с которыми строим отношения», – объяснил свою позицию Илья Уманский.
Он также добавил, что упрощение визового режима – это одна из приоритетных задач, на которые ранее обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Так что в этом отношении турбизнес лишь прислушивается к рекомендациям главы государства.
Среди очевидных плюсов такого решения представители туротрасли выделяют значительное увеличение въездного турпотока и потенциальное повышение привлекательности России как туристического направления.
При этом замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков также на ВЭФ заявил, что визовый вопрос действительно находится под пристальным вниманием ведомства. Так, Минэкономразвития и МИД сейчас работают над увеличением срока действия и кратности электронной визы для иностранных туристов.
Как рассказал TourDom.ru гендиректор «Свой ТС» Сергей Войтович, позиция по либерализации визового режима у турбизнеса единая и однозначно позитивная.
«Это закон туризма – чем мягче визовые ограничения, тем больше турпоток», – уточнил эксперт.
При этом у некоторых представителей российского МИД есть опасения, что раздача виз без паритета может негативно сказаться на внешнеполитическом авторитете России. Однако Сергей Войтович уверен, что такая позиция носит слишком консервативный характер:
«Например, граждане Турции едут к нам по визам и платят за них, а мы к ним – без виз. Вызывает ли это нарекания со стороны турок к своему правительству, что ущемляют их права? Или, наоборот, они благодарны за развитие туризма».
Впрочем, пока безвиз для граждан дружественных стран только инициатива. Сможет ли она преодолеть бюрократические барьеры, покажет время.