В Калининграде выросли цены на бронирование квартир и номеров в отелях

За год цены на бронирование квартир и номеров в отелях выросли в Калининграде на 15%. Об этом рассказали аналитики сервиса «Суточно.ру».

Средняя стоимость аренды номера в отеле составляет 5,2 тысячи рублей. Квартиры обычно сдают за 3,8 тысячи рублей за сутки. Цены в Калининграде оказались наравне со столицами: в Москве посуточная аренда составляет 4,8 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 5 тысяч.

Квартиры предпочитают туристы с семьёй или друзьями, которые хотят сэкономить. Так им проще заказывать еду с доставкой или готовить на своей кухне. Среди путешественников набирают популярность загородные дома и глэмпинги. Такие варианты подходят для любителей барбекю, активного отдыха и прогулок на природе у водоёмов.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин назвал ошеломляющим поток туристов, который в 2024 году хлынул в Калининградскую область.