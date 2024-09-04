В РСТ заявили, что аудитория иностранных туристов в России помолодела

Аудитория иностранных туристов в России помолодела в связи с переориентацией РФ на прием гостей из восточных стран, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в ходе сессии ВЭФ "Конкурентоспособность России на мировом рынке туристических услуг".

"Мы видим, что меняется аудитория. Раньше это были в основном обеспеченные пенсионеры. Сейчас - на фоне замещения европейских рынков туристами с Востока, из Азии и так далее - мы видим, как молодеет аудитория, туристы приезжают семьями, с детьми", - сказал он.

Глава РСТ поддержал тезис о том, что основой в РФ является ориентация на классические ценности. "И это все способствует тому, что меняется образ восприятия страны и аудитория, которая к нам приезжает", - резюмировал он.

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.