«Осень на заводе»: отдыхающих в Сысерти ждёт дегустация и рецепты сидра

Уральская погода обещает тёплые и солнечные выходные. Поэтому организаторы проекта «Лето на заводе» в Сысерти подготовили мега уютную программу для отдыха 7 сентября 2024 года. Об этом сообщил ТГ-канал «Лето на заводе».

Одним из главных событий станет дегустация сидра , которую на лужайке в субботу организует бизнес-партнёр проекта.

У гостей будет возможность попробовать три вида сухого сидра: выдержанного на дубовой щепе, на еловой хвое и крепкий сидр в стиле айс; пять видов полусладкого сидра: яблочную классику, с жимолостью, с бергамотом и абрикосом, а также манго-гренадин; безалкогольный шарли из садовых груш.

Дегустация будет сопровождаться лекцией от специалиста, который расскажет о процессе изготовления сидра и поможет посмотреть на этот напиток под новым углом.

Также организаторы мероприятия предлагают гостям поделиться щедрым урожаем своих яблонь в любом объёме, и те, кто принесёт более 10 кг, получат в подарок вкусный сидр.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, как в креативном кластере «‎На Заводе» запускают осенний сезон. В программе запланированы лекции, дегустации, экскурсии и музыкальные выступления.