Авиакомпания «Ямал» увеличила число мест на рейсах

Авиакомпания «Ямал» увеличила провозную емкость (количество мест) на трех ямальских направлениях. Об этом «Ямал 1» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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Увеличение мест затронуло рейсы: Москва – Ноябрьск – Москва 6 сентября, Салехард – Горно-Алтайск – Салехард 7 сентября и Новый Уренгой – Горно-Алтайск – Новый Уренгой 8 сентября.

Билеты на рейс Москва – Ноябрьск – Москва стоят от 13 690 рублей. Из Салехарда на Алтай можно улететь минимум за 11 990 рублей. Билеты на рейс Новый Уренгой – Горно-Алтайск доступны от 10 990 рублей, а цена билета на обратный рейс составляет от 20 030 рублей.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов по 16 социально значимым оборотным маршрутам на рейсы с 27 октября по 31 декабря включительно. Жители могут приобрести билеты из Салехарда в Москву, Тюмень, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новый Уренгой. В эти же города, а также в Омск и Уфу можно приобрести билеты из аэропорта Нового Уренгоя. Из Надыма и обратно можно купить билеты в Москву, Тюмень, Екатеринбург, Омск и Северную столицу.

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