Стало известно, когда туристы смогут попасть из Мурманска на Шпицберген

Морское пассажирское сообщение Мурманск – Шпицберген запустят в 2025 году. Отправиться в путешествие можно будет на комфортабельном судне вместимостью 50 человек.

«Мы ведем переговоры о запуске пассажирского судна, чтобы российские граждане смогли добраться на архипелаг морским транспортом, и параллельно ищем судно, которое бы выполняло эту задачу. Дорога занимает 2,5 дня», – цитируют СМИ слова генерального директора треста «Арктикуголь» Ильдара Неверова.

Он напомнил, что Норвегия перестала выдавать россиянам туристические визы, поэтому у граждан РФ нет возможности добраться до архипелага с туристическими целями, пишет издание РИА «Новости». Туры подготовят и для взыскательных туристов, и для молодых ученых, и для студентов. Предполагается, что рейсы будут выполняться раз в месяц.

Напомним, что за Шпицбергеном закреплен суверенитет Норвегии, но РФ имеет право на эксплуатацию его естественных ресурсов и территориальных вод, добавляет издание «МК в Мурманске».