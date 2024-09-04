Названы факторы, тормозящие развитие туризма на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке есть небольшие отели и глэмпинги, но они постоянно заполнены, поэтому туристам приходится останавливаться в квартирах, которые портят впечатление, отметил в эфире НСН путешественник Богдан Булычев. Развитие внутреннего туризма на Дальнем Востоке сдерживают плохая логистика, сервис и отсутствие инфраструктуры, в том числе хороших средств размещения, заявил корреспонденту НСН путешественник, член Русского географического общества Богдан Булычев на Восточном экономическом форуме.

«Прежде всего, это логистика. Второе – это отсутствие инфраструктуры, потому что та инфраструктура, которая есть, она находится абсолютно в зародыше. Сейчас инфраструктура на Дальнем Востоке, особенно если это не столица региона, находится примерно на уровне начала 2000-х годов в центральной части России. Да, есть крутые какие-то места, но их очень мало. То есть, для того туриста, который мог бы ехать, их недостаточно. И проблема как раз в том, что должны заходить крупные игроки. Сейчас это все проходит малыми силами: построен небольшой отель, небольшой глэмпинг, он есть, он постоянно заполнен… Турист приезжает, мест нет, в итоге они живут где-то в съемных квартирах. Это есть везде: и на Камчатке, и на Сахалине, и в Магадане. Жилье находится в старом жилом фонде, который не очень, и это портит немножко впечатление», – сказал Булычев.

Он отметил, что во многих городах Дальнего Востока отсутствует хороший сервис, однако скоро ситуация должна поменяться из-за захода в регион крупных игроков.

«Сейчас делают парк «Три Вулкана» и горный курорт «Воздух» на Сахалине. Это крупные игроки, большие инвестиции. Ты прилетаешь и сразу получаешь крутой сервис в этой невероятной локации. Не хватает этих важных составляющих: сервис, инфраструктура и логистика плане перемещения на Дальний Восток и внутри него. Все-таки дальний перелет подразумевает, что за такую дорогу надо посетить больше мест», – добавил собеседник НСН.

Ранее основатель и гендиректор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов заявил НСН, что туристическая отрасль представит президенту РФ Владимиру Путину в рамках ВЭФ предложения по развитию туризма на Дальнем Востоке и в Арктике, передает «Радиоточка НСН».