В заповеднике "Аскания-Нова" увеличилось количество туристов

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области набирает популярность среди туристов. В весенне-летний период его посетили порядка десяти тысяч человек.

Заповедная зона находится в Чаплынском округе и занимает более 33 тысяч гектаров. Местная степь уникальна, она относится к типчаково-ковыльному типу и не встречается больше нигде в Европе.

В "Аскании-Нова" обитает более трех тысяч животных. Среди них 37 видов копытных и 70 видов птиц, а также тысячи членистоногих, земноводных и пресмыкающихся.

С начала года в заповеднике, по данным Министерства природных ресурсов и экологии Херсонской области, родилось более 200 редких животных. Среди них - американские бизоны, сайгаки, куланы, зебры Чапмана, лошади Пржевальского и муфлоны.

Весной 2025 года заповедная территория станет героем нового документального фильма под рабочим названием "Место встречи - Аскания-Нова".

Новая картина кинорежиссера Руслана Кечеджияна расскажет об истории заповедника, его современном состоянии и перспективах развития.