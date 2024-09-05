Из Омска запустят первый железнодорожный тур по Сибири

Омск даст старт межрегиональному туристическому проекту "Сибирь здесь". Регионы СФО свяжет первый железнодорожный маршрут, цель которого - познакомить путешественников с городами и достопримечательностями сибирских регионов. И привлечь туристов.

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Идея реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" при поддержке полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева. Пассажирами пилотного туристического рейса станут семьи бойцов СВО, волонтеры, туроператоры, блогеры и журналисты.

Первые путешественники (130 человек) разместятся в шести комфортабельных железнодорожных вагонах. Пассажирами станут представители всех сибирских регионов. Маршрут следования: Омск - Новосибирск - Бийск - Томск - Новокузнецк - Абакан - Красноярск - Иркутск.

В каждом из городов запланированы автобусные экскурсии. Туристы увидят Омскую крепость, парк развлечений "Вокруг света". Новосибирский театр оперы и балета, зоопарк имени Шило. Получат возможность полюбоваться красотами курорта "Манжерок", подняться на гору Малая Синюха, побывать в музее Василия Шукшина, посетить этнокомплекс "Легенда Алтая".

Туристов ждут в музейном комплексе Томского государственного университета - первого высшего учебного заведения за Уралом. В новокузнецком центре традиционной русской культуры "Параскева-Пятница" и заповеднике "Кузнецкая крепость". Путешественников также познакомят с Саяно-Шушенской ГЭС - самой мощной в России.

В программе тура - посещение самобытных локаций Республики Тыва, национального парка "Красноярские Столбы". Туристов ждет также экскурсия на теплоходе по самому глубокому озеру на планете - Байкалу и многое другое.

Туристический поезд "Сибирь здесь" отправится из Омска 9 сентября. В следующем году тур станет регулярным.