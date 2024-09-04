Отмечен рост популярности наземных турмаршрутов на Камчатке

Популярность турмаршрутов на Камчатке, до которых можно добраться наземным транспортом, растет. В ближайшие годы в регионе появится 4-5 таких кластеров, рассказал в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума губернатор Камчатки Владимир Солодов.

"У нас увеличивается и популярность, и туристический поток на точках, которые доступны наземным путем. Например, в год Долину гейзеров, которая является таким знаковым, наиболее известным местом, посещает 9 тыс. человек. А туристов приезжает 370 тыс. То есть мы понимаем, что это 5-7% от всех туристов. И это на самом деле нормально, потому что не менее красивые места есть вблизи города. Да, они сейчас тоже труднодоступны, но вот хороший пример - парк "Три Вулкана", который мы планомерно реализуем. Достраиваем сейчас дорогу в это уникальное место. <…> Не менее важное, что это близко от города и от аэропорта. Всего час-полтора в пути по хорошей асфальтовой дороге в горные деревни. Это возможность наземным путем все то, чем славится Камчатка, посмотреть и в это погрузиться", - сказал губернатор.

Он добавил, что при поддержке института развития ВЭБ.РФ и Ростуризма разработан туристический мастер-план всей территории Камчатки, который предполагает строительство 4-5 таких кластеров вокруг ключевых объектов показа.

"Они у нас сосредоточены вдоль основной круглогодичной дороги, которая соединяет Петропавловск-Камчатский и поселок Усть-Камчатск. <…> За счет развития там инфраструктуры и наличия круглогодичного доступа по дороге, без задействования воздушного транспорта, это расширит доступность этих маршрутов. <…> Мы развиваем кластеры, которые позволят туристический поток кратно нарастить, уйти от сезонности и расширить спектр платежеспособных туристов. От самых притязательных индивидуальных туров, которые останутся дорогими, до доступных стандартных туристических маршрутов, которые каждый житель России может себе позволить", - рассказал агентству Солодов.

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.