На Сахалине и Курилах популярностью у отдыхающих пользуется экотуризм

Экологический туризм является приоритетным направлением для туристов, отдыхающих на территории Сахалинской области, сообщил ТАСС министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев в преддверии сессии ВЭФ "Туристический Дальний Восток: инвестиции от впечатлений".

"Экологический туризм - основной приоритет для туристов, приезжающих в островной регион. Острова предлагают своим гостям маршруты к природным локациям на протяжении всего года. В зимний сезон ключевым ядром зимнего туризма становится спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" (горнолыжный комплекс) - в регион приезжают ценители активного отдыха и те, кто мечтает научиться покорять склоны. <...> Особым направлением, набирающим популярность у туристов, являются Курильские острова (Сахалинская область)", - рассказал собеседник агентства.

Следующими по популярности направлениями туризма в Сахалинской области министр выделяет гастрономический туризм и бизнес-туризм.

"Что касается второго, ежегодно растет активность бизнес-туриста, что связано с богатым событийным календарем федерального значения. Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг", энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" и другие крупные событие привлекают в регион представителей бизнес-сообщества со всей страны. Участники деловых площадок берут дополнительно два-три дня для посещения различных достопримечательностей региона", - рассказал Лазарев.

Он отметил, что приоритетно в островной регион приезжают семьи, в том числе и с детьми, а также молодежь, которая особенно активно посещает Южно-Сахалинск в период катания на "Горном воздухе".

Всего в 2023 году в Сахалинскую область было совершено до 514 тыс. туристических поездок - более чем на 200 тыс. больше показателя прошлого аналогичного периода.

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.