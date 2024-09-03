Летний турпоток на «Архыз» вырос

Всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии летом 2024 года принял более 165 тыс. туристов, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года. Этому способствовала реализация новой бизнес-модели курорта, сообщил ТАСС гендиректор "Архыза" Роман Киранчук.

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"Летний турпоток вырос на 15%, курорт принял более 165 тыс. гостей, из которых свыше 36 тыс. - дети. Всего с января по август 2024 года "Архыз" посетили 815 тыс. человек, из них 57% - семейные туристы с детьми", - сказал собеседник агентства.

Такие итоги лета стали возможными благодаря успешной реализации стратегии интегрированного курорта нового формата - приоритетной бизнес-модели.

"Главными ее составляющими является ESG-повестка (разработка спецпроектов и развитие партнерских связей в эколого-просветительской, туристической, научной и природоохранной деятельности), постоянная эффективная работа с резидентами курорта, круглогодичный и насыщенный мероприятиями календарь, переход на всесезонность", - отметил Киранчук.

В летний событийный календарь "Архыза" в этом году вошли спортивные и культурные мероприятия, в их числе спортивно-музыкальный фестиваль для любителей бега по пересеченной местности Т-Банк Arkhyz Wild Trail 2024, музыкально-научный фестиваль "Выше звука 2024". На курорте летом проводятся научно-популярные лекции, запущены экскурсии в Специальную астрофизическую обсерваторию (САО) РАН, где находится один из самых больших в мире азимутальный телескоп. Работали более 15 новых локаций для летнего семейного отдыха, 35 км экологических троп, самый большой и высокогорный в России байк-парк с трассами протяженностью более 25 км.

"С момента его запуска количество приезжающих на "Архыз" байкеров увеличилось в 10 раз - география посетителей вся Россия. За пару месяцев он стал новым местом притяжения для более чем 2 500 байкеров", - добавил Киранчук.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает в себя туристические деревни Романтик и Лунная Поляна - всего около 2,2 тыс. мест размещения, 27 км трасс и 8 канатных дорог. Курорт в 2024 году планирует принять свыше 1 млн туристов.