Будет ли в России интернет у туристов

Авиакомпаниям поручили поискать технические возможности для оказания доступа в интернет на борту самолета для туристов. Как утверждают источники, сегодня такое сообщение все перевозчики страны получили по спецсвязи из Росавиации. В течение ближайшей недели они должны сформулировать аргументированный ответ о готовности или неготовности организовать бесперебойный Wi-Fi для пассажиров.

© tourdom.ru

Поводом для таких опросов стало обращение депутата Госдумы РФ Ярослава Нилова. На минувшей неделе он направил письмо в адрес министра транспорта РФ с просьбой сделать связь доступной и в многочасовых перелетах на Кубу и Бали, и в путешествиях по России в поезде.

Так или иначе предложение народного избранника решили отработать. Его уже спустили из Минтранса в подведомственные организации, которые, услышав мнения конкретных перевозчиков, далее должны дать общую позицию по вопросу.

Отметим, что о невозможности организовать доступ докладывать никто не запретил. Оттого сильно надеяться на положительный для пассажиров исход многие не готовы:

«Категорически невозможно! Таких технологий в мире еще нет!» – иронизируют подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», намекая, что у зарубежных перевозчиков интернет уже доступен.

© unsplash

«Нет, Wi-Fi бортовой, конечно, будет. А интернета – нет», – прогнозируют туристы.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам пообещали спутниковый интернет в самолетах и поездах к 2027 году. А они всё не верят.