Сколько стоили самые бюджетные летние направления отдыха в России

Рыбинск, Краснодар и Иркутск стали самыми доступными летними направлениями отдыха в РФ, сообщает РИАМО.

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Средняя стоимость проживания в сутки в этих городах составила 3200, 3300 и 3500 рублей соответственно, согласно данным МТС Travel и Bronevik.com.

Рыбинск привлекает туристов архитектурой и удобством для коротких поездок, Краснодар — возможностью исследовать регион, а Иркутск — близостью к Байкалу.

Наиболее дорогое жилье арендовали на курортах у Сочи и в Калининградской области. Спрос на туристическое жилье летом вырос на 34%. Лидерами по бронированиям стали Москва, Санкт-Петербург и Казань.