Где в России можно посетить виноградники

В сентябре в российских регионах идет сбор винограда, и сейчас есть возможность съездить на винодельни, устроить дегустацию и попробовать местную кухню. Эксперты сервиса путешествий Туту рассказали «Газете.Ru» о регионах России, где производят вино.

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Самый большой по площади винный регион России — Кубань, где виноградниками засажено примерно тридцать тысяч гектаров земли.

«Здесь много самых разных виноделен: есть и большой центр туризма с ресторанами и отелями на берегу озера Абрау, и маленькие хозяйства, куда нужно звонить заранее перед тем, как приехать. За отличными видами можно отправиться не только в Абрау-Дюрсо, но и, например, в станицу Голубицкая, где находится современное и красивое винное хозяйство, и в Геленджик, где есть живописная винодельня с дворцом во французском стиле», — отмечают эксперты.

Второе направление — Крым.

«В XIX веке благодаря графу Михаилу Воронцову в Крыму начали высаживать виноградники. Сегодня их в регионе — примерно двадцать тысяч гектаров. Один из самых популярных сортов — кокур белый, который сейчас возрождают крымские виноделы. Этот сорт считается автохтонным — то есть местным, коренным. Попробуйте заглянуть на фестиваль, который пройдет в середине сентября в винном парке недалеко от поселка Понизовка на южном берегу Крыма», — сказали они.

Виноградники есть и в Ростовской области.

«Виноделие в Долине Дона стало развиваться во многом благодаря казакам. Сейчас в Ростовской области много местных сортов винограда (особую известность получили цимлянский черный и красностоп золотовский). Чтобы познакомиться с донскими винами и узнать их богатую историю, отправляйтесь в хутор Ведерников, где растут сорта винограда, о которых было известно еще триста лет назад», — рекомендовали специалисты.

А в Дагестане виноделие только начинает развиваться, но профессионалы отрасли уверены, что у региона большой потенциал.

«Популярная у путешественников винодельня есть и в Дербенте — ее территория тянется вдоль древней крепостной стены. Все главные достопримечательности неподалеку, а ознакомительная экскурсия по винодельне длится около сорока минут — так что подумайте, может, стоит выделить на нее время», — отмечают эксперты.

Ставрополье не всегда ассоциируется у путешественников с винами. Тем не менее здесь есть винодельни с богатой историей. Например, известны вина, которые производят в Левокумском районе. Можно пойти на экскурсию на винодельню и в Железноводске — предприятие находится у подножия горы Бештау.

Виноградарство в Адыгее было развито еще в древние времена, однако впоследствии пришло в упадок. Сейчас регион, конечно, не может похвастать таким количеством виноделен, как сосед — Краснодарский край. Тем не менее здесь прекрасный климат и можно найти местные вина — например, мерло и каберне.

«Древняя история и у вин из Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, где стараются возрождать старинные традиции. Здесь находится винный регион Долина Терека. Чтобы побольше узнать о виноделии Долины, начните путешествие во Владикавказе, где находится известная семейная винодельня», — подчеркивают эксперты.

Долгое время Волгоградская область считалась самой северной зоной виноделия в России. Этот винный регион называется Нижняя Волга — там сухой ветреный климат. Винодельни в Волгоградской области маленькие, но душевные. Например, можно отправиться в городок Дубовка на семейную винодельню, которая появилась еще в 90-е. Добираться в Волгоград из Москвы удобно на поезде.

«По данным аналитиков Туту, за 2023 год количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%. Путешественники стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета, а также заранее оформлять билет и оплачивать его позже», — говорится в материале.

Также не так давно на территории Самарской области появилось первое винодельческое предприятие, и у региона есть все шансы со временем стать центром винного туризма. Винодельня, которую называют самой северной в России, находится в Безенчукском районе. Местные вина получают профессиональные награды и появляются в меню известных ресторанов.