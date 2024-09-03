В Тюмени начали распродавать билеты в Сочи

Из Тюмени начали продавать дешевые билеты в Сочи. Стоимость в одну сторону на конец сентября составляет чуть больше четырех тысяч рублей. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов.

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«Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 26 сентября. Стоимость билета: 4 221 рубль в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов.

При этом в начале июля самый дешевый билет стоил 12 643 рубля. Поездка рассчитана в одну сторону также без учета багажа.