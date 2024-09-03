Экипаж яхты «Сибирь» готовится к новому уникальному путешествию

На следующий год планируется российско-бразильская кругосветная экспедиция через Северный морской путь.

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Яхта "Сибирь" и её бессменный капитан Сергей Щербаков не перестают удивлять своими достижениями и планами. Ещё не завершилась историко-просветительская экспедиция "Открываем Сибирь заново", посвящённая 450-летию начала присоединения Сибири к России, как стало известно о новых планах команды легендарной яхты.

29 августа "Сибирь" прибыла в Салехард, где её капитан встретился с бразильским другом. 81-летний Алейшо Белов - инженер, владелец крупной строительной компании в Бразилии, яхтсмен, водолаз, путешественник, который совершил пять кругосветных экспедиций (три из них в одиночку). Он прибыл в Россию, чтобы обсудить с капитаном Щербаковым грандиозную общую цель.

В 2025 году планируется российско-бразильская экспедиция по Северному морскому пути с участием Алейшо Белова и Сергея Щербакова.

- В 2019 году Алейшо помогал нам подготовиться к переходу через пролив Дрейка, когда мы на "Сибири" шли в Антарктику в честь 200-летия открытия шестого континента русскими военными моряками. Тогда мы поднимались на берег у него на верфи в Сальвадоре и провели качественный ремонт подводной части корпуса "Сибири". Сейчас он вместе со своим другом и помощником Артуром Григоряном знакомится с обстановкой на нашем Крайнем Севере. В 2025 году мы под эгидой БРИКС хотим провести совместную экспедицию по Северному морскому пути. Здесь, в Салехарде, на борту "Сибири", Алейшо окончательно принял решение идти в это плавание - рассказал Сергей Щербаков.

1 сентября Алейшо Белов и капитан Сергей Щербаков из Салехарда прибыли в Омск, где посетили омский яхт-клуб на "Зелёном острове" и обсудили проект предстоящей экспедиции. Уже известно, что проект готово поддержать и Русское географическое общество.

Кстати, наш город легендарный бразилец посещает во второй раз. Впервые это была короткая встреча на железнодорожном вокзале в 2019 году во время путешествия Алейшо с сыном Алексеем на поезде по Транссибирской магистрали. Тогда короткая встреча стала началом большой дружбы двух больших людей.

- С Сергеем Щербаковым мы познакомились, когда я путешествовал на поезде по России, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Узнав, что он собирается в экспедицию в Антарктиду, я предложил сделать остановку в моём родном городе Сальвадоре - так и случилось. Мы немного помогли с ремонтом "Сибири" в тот раз, а мне понравилось, как он (Сергей Борисович Щербаков, - прим. ред.) ходит за штурвалом. Теперь мы хотим сделать совместную экспедицию. Я всю жизнь мечтал побывать в Арктике и обогнуть евразийский континент по Северному морскому пути. Поскольку и Россия, и Бразилия входят в объединение БРИКС, то в составе экспедиции у нас будет половина россиян, а вторая половина - бразильцы. Мы начнём в мае 2025 года. Из Бразилии направимся в сторону Исландии, потом на Мурманск, затем по Северному морскому пути. Конкретные даты я пока не назову, но понятно, что нам нужно быть там в конце августа, чтобы избежать скопления льдов и не застрять на судне, - рассказал во время пресс-конференции в Международном мультимедиацентре "Евразия сегодня" Алейшо Белов.

Совершить кругосветное плавание планируется на парусном экспедиционном судне - знаменитой яхте Алейшо Белова Fraternidade (в переводе с португальского - "Братство"). Она уже совершала две кругосветки. Проектировал и строил "Братство" инженер Белов лично.

- Солидное судно длиной в 21,5 метров с опускающимся килем в десять раз превосходит яхту "Сибирь" по водоизмещению и почти в два раза по длине. Главное - оно стальное и очень крепкое. Парусное вооружение такое же, как у нас, - бермудский кеч, проверенное веками эксплуатации в самых разных условиях. Стоит два двигателя по 300 лошадиных сил. В общем, это идеальная яхта для плавания в суровых широтах Арктики, - поясняет Сергей Щербаков.

Подготовку к экспедиции Алейшо Белов начнёт с себя, зимой заменит коленный сустав, который его очень беспокоит и практически не работает. Параллельно, уже в Бразилии, с правительством и российским МИДом будет прорабатываться вопрос участия в проекте организации БРИКС.

Это путешествие бразильский инженер с русскими корнями намерен запечатлеть в своей автобиографии. К слову, Алейшо Белов - автор 13 книг, три из которых - автобиография, а остальные - документальные свидетельства и описания всевозможных плаваний 81-летнего путешественника. Совместное плавание с Сергеем Щербаковым станет завершающей частью автобиографии.

А пока несколько дней Алейшо проведёт в сибирской тайге, чтобы ощутить и понять омский север. В Салехарде он познакомился с тундрой, в Омской области посетит Муромцевский район.

Эксклюзивное интервью с Алейшо Беловым читайте на нашем сайте в самое ближайшее время. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с легендарным путешественником в неформальной обстановке.

Об истории создания яхты "Сибирь", её плаваниях, трудностях и радостях, а также о том, как начинался путь капитана легенды Омска - Сергея Щербакова, он сам рассказал в подкасте об осознанном туризме и психологии путешествий "Конюх Фёдоров". Послушать его можно здесь: