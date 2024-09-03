Среднюю загрузку отелей Сочи в начале сентября оценили в 90%

В начале «бархатного сезона» средняя загрузка отелей Сочи составляет 90%. Сейчас на территории курорта одновременно находятся 195 тыс. туристов.

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В сентябре отдыхающих принимают 170 крупных гостиничных комплексов и баз отдыха, более 2,1 тыс. малых отелей, глэмпингов, гостевых домов и индивидуальных средств размещения, 56 санаториев и пансионатов, а также 170 пляжей.

― Осенью загрузка отелей и гостиниц составит свыше 70 процентов, в то же время все популярные санатории и пансионаты будут заполнены на 90 процентов. В городе необходимо сохранить должный контроль, который гарантирует комфорт и безопасность для наших жителей и гостей, ― прокомментировал мэр Сочи Андрей Прошунин.

Летний оперштаб продолжит работу в усиленном режиме. Особое внимание власти курорта уделят охране общественного порядка, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также качеству предоставляемого сервиса и услуг. Мониторинговые группы не прекратят проведение рейдов.

Отметим, что в Сочи сохраняется динамика прироста турпотока. Она составила более 6% по сравнению с прошлым годом. С сентября по ноябрь курорт планирует принять 1,4 млн отдыхающих.

Напомним, сочинский аэропорт за три летних месяца обслужил 5,2 млн пассажиров. В этом году авиагавань Сочи обслуживает рейсы из 60 городов России и 23 зарубежных направлений.

Добавим, подготовку к зимнему горнолыжному сезону начали в горах Сочи. Он стартует в начале декабря.