На четыре аэропорта Кубани наложены санкции

Украина ввела санкции против четырех аэропортов Краснодарского края, включая авиаузлы Анапы, Геленджика, Краснодара и международный аэропорт Сочи. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, согласно которому ограничения распространяются на 73 юридических и 74 физических лица, связанные с российской авиационной инфраструктурой.

© runews24.ru

Санкции запрещают иностранным самолетам входить в воздушное пространство Украины и совершать посадки на её территории. Эти меры будут действовать в течение 10 лет.

Документ также предусматривает заморозку активов российских компаний, запрет на торговые операции, приостановку транзита ресурсов, авиаперелетов и перевозок по территории Украины, а также запрет на вывод капитала.

Следует отметить, что аэропорты Анапы, Геленджика и Краснодара не функционируют с 2022 года. Единственный аэропорт на Кубани, который продолжает работу, находится в Сочи.

Ранее у застройщиков Сочи пригрозили арестовать имущество. Также на День города в Краснодаре в этом году не будет салюта и фейерверков.