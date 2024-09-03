300 гостей на номер: назван регион с самыми заполненными отелями

Гостиницы не успевают за развитием внутреннего туризма.

Ленинградская область возглавила список регионов с самым острым дефицитом гостиничным номеров. На один номер здесь претендуют 295 туристов.

Второе место заняла Новгородская область, здесь на каждый номер приходилось до 122 человек, подвела итоги 2023 года Счётная палата (данные приводит РБК).

Эти два региона значительно опередили даже Краснодарский край — там на одно место в гостинице приходится 30 прибывающих туристов. Острее проблема в Алтайском крае: 50 человек на один номер.

Не во всех регионах с дефицитом гостиничного фонда проблему получится решить быстро. Так, в Ленинградской области сейчас строятся только три инвестиционных проекта, в них появится 329 номеров — это очень мало, учитывая нынешнюю нехватку номерного фонда.

В Новгородской области планируется построить два крупных объекта, которые принесут ей дополнительно 690 гостиничных номеров. Краснодарский и Алтайский края застраиваются гораздо быстрее: в первом регионе появятся девять тысяч номеров (31 новый проект), а во втором — 2,5 тысячи (12 проектов).

Ранее Сравни рассказал про лагеря для взрослых. Это места отдыха для гостей от 18 лет, с вожатыми и сменами. Причём алкоголь в таких лагерях запрещён, а поощряются зарядка, походы, рисование, театр и всевозможные активности.

Такие лагеря есть в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, на Урале, в Калининграде и множестве других городов и регионов России.