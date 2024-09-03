Пять удивительных озер Дагестана, где можно купаться и рыбачить

Городское озеро Ак-гель

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Этот водоем находится на юго-востоке Махачкалы. В переводе с тюркских языков Ак-гель означает «Белое озеро»: из-за состава воды она действительно кажется белой, особенно если сравнивать с морской. Когда-то озеро было частью Каспия, но их разделила образовавшаяся песчаная коса. Сегодня Ак-гель удален от своего прародителя почти на километр. Но связь поддерживается посредством грунтовых вод. В середине XX века водоем практически высох из-за снижения уровня Каспия. Но озеро наводнили с помощью Канала Октябрьской революции. Когда-то тут пытались разводить рыбу в промышленных масштабах. Сейчас местные рыбаки ловят мелкую рыбешку.

На берегу озера находится несколько парков, аттракционы и Музей истории города Махачкалы. Есть отели, видовые кафе и рестораны. В вечернее время с набережной хорошо любоваться закатом и огнями ночного города, отраженными в воде Ак-геля.

Горное озеро Мочох

Небольшое горное озеро расположено в Хунзахском районе республики на высоте 1630 метров над уровнем моря. Из Махачкалы добираться около трех с половиной часов, сюда часто приезжают туристы после посещения Хунзаха, Матласа, Каменной чаши.

Озеро посреди гор возникло в 1962 году в результате оползня, перекрывшего речку. Глубина Мочоха достигает 60 метров.

Озеро имеет статус памятника природы регионального значения. Летом тут катаются на лодках и катамаранах, купаются, ловят форель и совершают конные прогулки по живописным окрестностям. А зимой озеро превращается в гигантский каток. Покататься на коньках и санках сюда приезжают не только из ближайших сел, но и из столицы Дагестана. На берегу множество точек проката снаряжения. Перекусить после активного отдыха можно тут же: вдоль берега есть несколько кафе. Кстати, соседнюю с озером гору облюбовали парапланеристы. В хорошую погоду парят вместе с орлами над Мочохом.

Заповедное озеро Папас

Это соленое озеро, которое еще называют Аджи, тоже когда-то было частью Каспийского моря. Расположено оно на стыке Каякентского и Дербентского районов, ехать сюда из Махачкалы около 2 часов на авто. Водоем вытянулся на 5 километров в длину вдоль моря и примерно имеет 1,5 километра в ширину. Глубина озера всего около 2 метров, но тут обитает множество рыбы: сазан, карась, карп, белый амур. Рыба и камышовые берега привлекают и птиц — как на постоянное жительство, так и во время миграции в теплые края. Это не только утки и лебеди, но и краснокнижные фламинго и кудрявые пеликаны. Здесь же водятся редкие рептилии и средиземноморская черепаха.

Папас — место, которое понравится охотникам и рыболовам. На берегу озера стоят домики, в которых можно остановиться на несколько дней, взять лодку напрокат, есть кафе, мини-зоопарк и качели для детей.

Пограничное озеро Кезеной-Ам

Горное озеро с водой ярко-голубого цвета находится на границе Дагестана и Чечни. Причем со стороны Чечни дорога отличная, а вот со стороны Ботлихского района Дагестана — живописная, но без асфальта. Путь неблизкий, но он того стоит: Кезеной-Ам — один из самых красивых, больших и глубоких естественных водоемов Северного Кавказа.

Озеро расположено на высоте 1854 метра над уровнем моря. Водоем площадью 2 квадратных километра образовался в результате обвала, перекрывшего русла двух рек — Харсум и Кауха. У озера есть несколько названий. За яркий цвет воды его называют Эйзенам — в переводе «Голубое озеро». Рыбаки называют его Большим Форельным. Кстати, тут обитает уникальная форель — эйзенамская. Она занесена в Красную книгу. Кезеной-Ам — единственное место ее естественного обитания. Но с некоторых пор эйзенамская форель живет также и в Мочохском озере — этот водоем заселили форелью искусственно.

На берегу Кезеной-Ам есть прокат лодок и катамаранов, за отдельную плату можно снять беседку с мангалом. Любители активного отдыха могут арендовать велосипед или совершить конную прогулку по окрестностям. Заночевать можно в отеле на чеченском берегу или в палатке на базе отдыха на дагестанской стороне.

Священное озеро Зам-Зам

До этого озера доберутся лишь сильные духом и телом. Небольшой, но очень красивый водоем находится в живописном месте — на горе Шалбуздаг на высоте 3700 метров. Одна из высочайших вершин юго-восточной части Главного Кавказского хребта среди местных жителей считается священной — семь восхождений приравниваются к паломничеству в Мекку. Чаще всего паломники и туристы приезжают сюда в августе.

Озеро окружено высокими камнями и находится в тени, поэтому вода в нем всегда очень холодная. Даже летом озеро часто покрыто тонкой корочкой льда.

Зам-зам назван так по аналогии с источником в Мекке, якобы обладающим целебными свойствами. Местные жители верят, что вода из озера Зам-зам на Шалбуздаге тоже может лечить недуги. В озеро нельзя ничего бросать, кроме серебряных монет, и нельзя в нем умываться. Но можно пить и набирать воду, чтобы унести с собой. Для этого там есть специальные ковшики.

Дорога из Махачкалы в Докузпаринский район займет около 3−4 часов, затем часть пути нужно проделать на уазике или верхом, а потом идти пешком. Многие приезжают сюда во второй половине дня и начинают восхождение ночью, чтобы встретить рассвет ближе к вершине.