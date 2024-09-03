В Большеречье запланирован этнографический комплекс

В туристическом центре построят ещё одну достопримечательность.

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В рабочем посёлке Большеречье построят новый большой этнографический комплекс. Он должен стать ещё одной точкой притяжения туристов. Этнодеревня будет состоять из 14 национальных подворьев. Таким образом репрезентацию получат все народы, проживающие в Омской области. Туристический объект появится в микрорайоне "Южный Форпост" - на въезде в Большеречье.

Как сообщили в Минкультуры, на данный момент решаются вопросы, связанные с кадастровым работами, межеванием земельных участков и др. Само строительство начнётся в следующем году. Реализация проекта рассчитана на 2025-2030 годы.

Сейчас Большеречье - один из крупнейших в регионе туристических центров. Гостей привлекают единственный в России сельский зоопарк и музей-заповедник "Старина Сибирская". Последний в этом году включён в общесибирский туристический маршрут. Кроме этого, туристы приезжают круглогодично на различные крупные мероприятия. Зимой здесь открывается резиденция Деда Мороза, и в минувшем январе мы смогли пообщаться с волшебником: в интервью "Омск Здесь" дедушка рассказывал, как ухаживает за шубой и часто ли выгуливает своих оленей. Весной в Большеречье особенно широко проходят гулянья на Масленицу. А летом начинается насыщенная фестивальная пора. Так, в июне 12 тысяч человек собрал фестиваль сибирской культуры "Слетье" (0+). Даже дорога в рабочий посёлок может стать отдельным приключением: летом по маршруту из Омска курсируют теплоходы. Если мы вас ещё не убедили, читайте топ-5 причин провести выходные в Большеречье.