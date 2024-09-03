На Камчатке построят крупный отель на месте заброшенного детского лагеря

Структуры миллиардера Виктора Вексельберга намерены построить отель на Камчатке – на месте детского оздоровительного лагеря «Восход» в Елизовском районе (юго-восточная часть полуострова, 70 км от Петропавловска-Камчатского), который закрылся в 2018 году. Ранее правительство Камчатского края собиралось найти покупателя на лагерь и включило его в план приватизации.

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По информации «Коммерсанта», в настоящее время в регионе зарегистрирована компания «Восход Эко» с гостиничным видом деятельности, конечный бенефициар – владелец холдинга «Ренова» Виктор Вексельберг.

По оценке экспертов, стоимость новой гостиницы на 200 номеров составит 3–4 млрд руб. Проблем с загрузкой возникнуть не должно.

«В любом случае Камчатка будет интересна прежде всего за счет своего природного потенциала – вулканы, Долина гейзеров, Курильское озеро, красная рыба, краб и так далее. Туристический поток на полуостров стабильный, средний чек довольно высокий, а качественных средств размещения сегодня не хватает – в сезон, то есть в теплое время года, спрос превышает предложение», – прокомментировал TourDom.ru вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадим Прасов.

По данным гостиничных агрегаторов, популярность Камчатки у отдыхающих растет, больше становится и отелей. В частности, в «Островке» отметили, что сейчас на полуострове работает 370 объектов размещения – на 35% больше, чем в 2023-м. Например, в следующем году в Петропавловске-Камчатском должны ввести в эксплуатацию первую «пятерку» – гостиничный комплекс «Анкилон» на 157 номеров.

При этом, как отмечают эксперты, строительство и окупаемость новой гостиницы на месте «Восхода» может затянуться. Во-первых, возникнут сложности с доставкой на полуостров строительных материалов. Во-вторых, непросто будет и с персоналом – проблема с трудовыми ресурсами на Камчатке стоит острее, чем в регионах европейской части России.

«Но это вопрос решаемый, одно дело – работать где-то на турбазе, другое – в комфортабельной гостинице», – добавил Вадим Прасов.

В июле мы написали, что компания «Архипелаг Онекотан» намерена за 900 млн руб. реализовать проект по строительству рекреационного кластера на Курильских островах. Новые туристические объекты появятся на островах Парамушир, Онекотан, Шумшу, Шикотан, Атласова, Харимкотан, Расшуа и Ушишир. Сдача первой стадии намечена на 2024 год.