Кисловодские курортные скверы оккупировали домашние животные

Власти Кисловодска - главной здравницы Северного Кавказа и места массового притяжения туристов - бьют тревогу: только что благоустроенные за счет курортного сбора скверы города сразу заполонил домашний скот - коровы и лошади.

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Мэр муниципалитета Евгений Моисеев признался в своем Telegram-канале, что он всегда поражался хамству собственников скота, выпускающих животных со двора на улицу, в поселок, в город.

"Полное безразличие к тому, что скот сделает на благоустроенных улицах и в скверах Кисловодска. А может, и не безразличие вовсе, а радость от появления зеленого газона на нашем отремонтированном Старом озере. Хороший корм", - с горечью написал градоначальник. На женщину набросилась агрессивная рогатая буренка, боднув так сильно, что несчастную пришлось госпитализировать Он также уточнил, что на благоустройство озера, которое теперь просто "съедят, испортят и завалят навозом", потратили более 500 миллионов рублей. "Позор! Неуважаемый собственник, приезжайте за протоколом, мы вас ждем", - заключил Моисеев.

Кроме того, заметив скот, любой человек может задержать его и оставить у себя на содержании в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Правда, в течение трех дней он обязан сообщить об этом факте в полицию. Хозяева могут забрать животное, только выплатив компенсацию.

Такие случаи характерны, увы, и для других российских муниципалитетов. Например, в Сочи еще несколько лет назад крупный рогатый скот регулярно спускался с расположенных в горах подворий. Коров можно было встретить даже на черноморских пляжах.

И тогда местные власти, увидев, что одними призывами к сельчанам ничего не исправить, начали с этим явлением бороться (кстати, коровы и лошади регулярно становились еще и причиной тяжелых ДТП). С улиц стали регулярно эвакуировать коров на спецстоянку, откуда забрать их можно было, только уплатив штраф.

Это принесло плоды: сейчас животные в городскую черту практически не попадают. Зато в поисках свежей травы, а порой и съедобных отходов они теперь вольготно прогуливаются по "родным" населенным пунктам или выходят на дорогу, мешая движению автомобилей.

А в середине августа в сочинском селе Краевско-Армянское коровы стали... нападать на прохожих. Так, на одну женщину набросилась агрессивная рогатая буренка, боднув ее так сильно, что несчастная упала без чувств и ее пришлось госпитализировать.

Сейчас в мэрии пытаются запретить безнадзорный выгул сельскохозяйственных животных. Для этого, по словам директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Александра Гиньковского, проводятся рейды по личным подсобным хозяйствам и сельхозпредприятиям, чтобы исключить ненадлежащее содержание скота, а также пояснить местным жителям правила ухода за животными.

Опыт южных соседей, наверное, могут перенять и власти Кисловодска. Пока же звуки "му" продолжают здесь раздаваться в парках, расположенных рядом со знаменитыми нарзанными источниками.