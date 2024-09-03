Turkish Airlines справилась с веерными задержками рейсов

Авиакомпания Turkish Airlines в основном устранила начавшиеся еще в минувшее воскресенье, 1 сентября, сбои в графике вылетов на турецкие курорты из Москвы и Санкт-Петербурга.

В период с полуночи и до 8 часов утра в аэропорту Внуково еще задерживались лайнеры перевозчика в Стамбул, Анталью и Даламан, всего позже расписания вылетело 13 самолетов. Однако максимальное отставание от графика составило 4 часа, а не более суток, как накануне, – рейс TK 3959, назначенный на 02:05, отправился в 06:10.

Что касается сегодняшних дневных вылетов Turkish Airlines, то туристам надо иметь в виду: по данным онлайн-табло Внуково, рейс ТK 3955 в Анталью перенесен с 14:00 на 15:40, а TK 418 в Стамбул – с 15:00 на 15:50. На самолеты, отправляющиеся в эти два турецких города в период с 12:10 до 13:45, идет регистрация.

В санкт-петербургском Пулково ночная задержка вылета в Анталью составила почти 6 часов – вместо 01:50 лайнер Turkish Airlines отправился в 07:22. Отложены и три дневных рейса турецкого перевозчика: TK 3997 в Анталью – с 12:40 на 14:19, TK 3987 в Даламан – с 12:50 на 15:10, TK 3993 в Анталью – с 13:00 на 14:10.