Туристы в социальных сетях пожаловались на взлетевшие цены в Сортавале. В социальной сети «ВКонтакте» граждане отметили, что жилье стоит неоправданно дорого.

«Будьте лояльней к туристам. Извините до смешного сарай в болоте… за 5000 рублей ну зачем так больше не вернемся», – говорится в группе «Подслушано в Сортавала».

Граждане заявили, что цены на отдых в Карелии не оправданы, как в Сочи. Путешественники добавляют, что готовы платить за жилье и 10 и 20 тыс. рублей в сутки, но ожидают за эти деньги соответствующий сервис.

Местные жители в комментариях также отметили, что не в восторге от цен, которые взлетели из-за туристов. Кроме того, граждане пожаловались на пустые полки в магазинах.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что карельский город оказался в топ-10 самых дорогих туристических направлений в апреле 2024 года.