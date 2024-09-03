В Дагестане туристы пожаловались на включение чаевых в счет

Владелец одного из популярных ресторанов города Каспийска недавно получил официальное предостережение от контролирующих органов за то, что включил в чек некие обязательные "проценты за обслуживание". Проще говоря, речь идет об обыкновенных чаевых. А пожаловались на предпринимателя гости из другого региона страны, которые приехали в Дагестан по туристической путевке. Это первая реакция на проблему, о которой мы уже раньше писали.

© кадр из фильма

Помните, как в культовом фильме "Кавказская пленница" официант выносит для Шурика (в исполнении Александра Демьяненко) "тост в трех экземплярах"? А затем произносит теперь уже легендарное напутствие: "Чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!" Но это только в кино гарсон бывает таким непосредственным и не жаждущим дополнительного вознаграждения за свой труд. В жизни - обычно все по-другому. И уж кавказских регионов это точно касается.

В Дагестане сейчас продолжается, может быть, самый удачный за многие последние десятилетия туристический сезон. Кроме посещения различных достопримечательностей гости республики, естественно, жаждут познакомиться с изысками местной кухни. Многочисленные кафе и рестораны, особенно по вечерам, переполнены посетителями. Здесь-то гости и узнают особенности здешнего сервиса, на которые сами жители региона уже не обращают внимания: практически везде они получают счет, в который включено "обслуживание". За эту услугу с них берут от 10 до 15 процентов стоимости заказанных блюд.

Не молчите! Зафиксируйте все: сфотографируйте чек, меню, запишите информацию о кассире. Обратитесь в Роспотребнадзор

И вот после многочисленных жалоб туристов в Центре управления регионом и минпромторге Дагестана призвали всех посетителей сообщать о подобных случаях. Здесь также напомнили, что еще в 2021 году вступили в силу поправки в закон, запрещающие взимать с потребителей плату или навязывать услуги, не предусмотренные в меню.

- Прошу всех жителей и гостей республики, чтобы они фотографировали чек и отправляли фото нам на электронную почту с просьбой разобраться в данной ситуации, - сказал министр Низам Халилов.

В управлении Роспотребнадзора по РД сообщили, что сотрудники ведомства в последнее время проверили 35 кафе и 12 заведений общепита и те получили предостережения о недопустимости навязывания дополнительных услуг.

"Включение в счет платы за обслуживание является незаконным. Согласно пункту 19 Правил оказания услуг общественного питания, исполнитель не вправе без согласия потребителя взимать плату за дополнительные услуги, а также включать в заказ иные расходы, не включенные в стоимость продукции, указанной в меню", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В результате часть предпринимателей согласились с предъявленными требованиями и в досудебном порядке добровольно убрали из чека процент за обслуживание.

Однако во многих точках общепита продолжают начислять незаконные проценты. Роспотребнадзор был вынужден распространить специальную памятку с алгоритмом действий в подобных случаях. Она весьма любопытна и в чем-то даже поучительна.

"Не молчите! Требуйте объяснения. Зафиксируйте все: сфотографируйте чек, меню, запишите информацию о кассире. Обратитесь в Роспотребнадзор - даже если вам удалось избежать неправомерной оплаты, это важно для предотвращения дальнейших случаев. Поделитесь своей историей: расскажите о проблеме в социальных сетях, чтобы предупредить других", - говорится в уникальном документе.

После такого обращения люди стали делиться в соцсетях своими историями.

В кафе по улице Ломоносова в нарушение закона в чек включают 15 процентов за обслуживание. Был свидетелем того, как супружеская пара туристов возмутилась незаконными действиями и потребовала официантку исключить из суммы для оплаты 460 рублей, начисленных за обслуживание. Официантка отказалась, ссылаясь на хозяина заведения. Как сказали туристы, такого наплевательского отношения к закону они не встречали ни в одном городе, здесь абсолютно не работают контролирующие органы. Это один из примеров информации о нарушении закона.

А как объясняют включение дополнительной графы в счет сотрудники общепита? Конкуренция в этой сфере очень высока, и, чтобы привлечь клиентов, во многие кафе и рестораны пытаются заманить гостей низкими ценами.

- Если перенести эту сумму в стоимость блюда, для нас ничего не изменится, но потребителю такое подорожание не понравится", - говорит владелец ресторана Руслан.

Что касается чаевых официанту, то тут никаких запретов нет. Добросовестное отношение к работе, доброжелательность к клиенту, качественное обслуживание - одни из немногих факторов, влияющих на денежное выражение благодарности.

Оплачивается труд официантов в заведениях общепита Дагестана по-разному. В некоторых есть минимальная фиксированная зарплата, остальной доход приносят чаевые. В других, где в счет входит процент за обслуживание, часть суммы идет на оплату официанту.

Владелица одного из ресторанов, Сабина, рассказала корреспонденту "РГ", что в зависимости от опыта работы и личных качеств сотрудника чаевые могут составлять от тысячи до пяти тысяч рублей в день. У некоторых официантов есть свои постоянные клиенты, которые заранее бронируют столик и просят, чтобы их обслуживал именно он.

Размер чаевых зависит от разных факторов, призналась корреспонденту "РГ" Марина, официантка в одном из махачкалинских кафе.

- Если человеку понравилось, как его обслуживают, как с ним разговаривают, как подают, то он может оставить чаевые. Но не факт. Иногда стараешься, а ничего не оставляют. Сидел недавно солидный мужчина с дамой. Расплатился пятитысячной купюрой, принесла сдачу до копейки. Так он и рубля не оставил. У нас нет терминала для оплаты картой, только наличные или переводом. В основном переводят туристы, причем копейка в копейку, редко оставляют даже 100 рублей, - говорит Марина.

Бывают и клиенты, оставляющие щедрые чаевые. В основном это постоянные посетители или местные жители, пригласившие отдохнуть приезжих гостей.

- Недавно мужчина угощал туристов и оставил тысячу рублей. Правда, такое происходит очень редко. Хорошо оставляют, когда гуляет коллектив или группа друзей. Тогда и больше тысячи может выйти. Еще иногда официантам за свой счет заказывают блюда, чтобы они пообедали. А так обычно 200-300 оставляют, бывает 500 рублей дают. Хорошие чаевые оставляют постоянные клиенты, у меня есть такие, которые ходят много лет. В среднем за смену набегает около тысячи рублей чаевых, в хороший день - до двух тысяч. Но это летом. В зимнее время, когда закрываются летние площадки, заработок падает, - добавляет официантка.

Между тем

Чаевые на Кавказе, в частности в Дагестане, дают часто, особенно мужчины, после застолья. Конечно, если обслуживание было хорошим, стало своеобразной традицией похвастаться перед друзьями, дав демонстративно хорошие чаевые. В популярных ресторанах их сумма может варьироваться от 500 до тысячи рублей. Даже выпив в кафе чашку кофе, многие не забирают сдачу с круглой суммы.

Это дошло до какого-то автоматизма. Как-то корреспондент "РГ" зашел перекусить с приехавшими на отдых в Пятигорск гостями из Подмосковья. Расплатился картой и в счет вложил еще 200 рублей для улыбчивой официантки. Знакомые были удивлены: счет же полностью оплачен, зачем еще отдавать деньги? Силу кавказской привычки им объяснить было трудно.

Кстати

Чаевые - это часть особой атмосферы ресторанов, признательность за хорошее обслуживание, а значит, и настроение. Они существовали веками, никуда не делись и сегодня, когда "благодарность" уходит в безнал: "на чай" дают через QR-код и специальные приложения. Более того, как показало исследование одной из платформ, учитывающих плату "на чай", средний процент чаевых в России вырос с 10,5 до 11,2 за последние два года. При этом в цифровой формат ушло уже больше 40 процентов чаевых. И эта доля только растет.