Старинный город Тверской области обзавелся аудиогидом к юбилею

К 950-летию первого упоминания города в летописях власти представили аудиогид "Городские легенды Торопца".

© Российская Газета

Виртуальный путеводитель разработали тверские министерства туризма и культуры вместе с компанией МТС. Маршрут составила главный библиотекарь Тверской областной библиотеки имени Горького, краевед Людмила Соколова, а озвучили его министр культуры региона Ксения Глинка и автор просветительского канала "Энциклопедист", историк Алексей Третьяков.

- История, события, выдающиеся люди Торопца - все это способствовало появлению аудиогида по городу. Горьковская библиотека является главным хранителем всего, что связано с тверским краем. И по Торопцу есть множество интереснейших и при этом достоверных источников, которые использовались в работе, - отметила Людмила Соколова.

Маршрут аудиогида включает около 30 локаций, среди которых Красный остров, Корсунско-Богородицкий собор, памятник Учителю, воссозданные башни Торопецкого кремля и другие туристические объекты. Виртуальный путеводитель расскажет также о легендарном дубе Александра Невского, который князь посадил в окрестностях города сразу после венчания, и о создателе орбитальной станции "Мир" и корабля-ракетоплана "Буран" Юрии Семенове, который родился в Торопце.

Продолжительность экскурсии составляет около часа. Скачать аудиогид можно на портале welcometver.ru. Абоненты всех операторов могут заранее загрузить экскурсию на свои устройства через приложение. Кроме того, в центре и на въезде в город размещены стенды с QR-кодом, который направляет в приложение.

Виртуальный путеводитель расскажет и о легендарном дубе Александра Невского, и о создателе орбитальной станции "Мир"

- Мы учли, что многие туристы прибывают на личном и общественном транспорте и едут сразу в центр. Здесь все гостиницы, магазины и кафе. Поэтому мы поставили на набережной реки Торопы стенд с QR-кодом аудиогида "Городские легенды Торопца", чтобы отдыхающие заинтересовались и смогли послушать интересные истории и погулять по городу с пользой. Удобство аудиогида в том, что начать экскурсию можно с любой локации, - рассказывает директор МТС в Тверской области Дмитрий Окинча.

Во время работы над аудиогидом компания провела исследование туристической привлекательности Торопца с использованием технологии big data. С помощью больших данных можно анализировать потоки туристов, изучать, каким образом они приезжают, какие места посещают.

- По Тверской области у нас есть данные. Мы знаем, из каких регионов к нам чаще всего приезжают туристы: это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Псковская область, Краснодарский край и Ярославская область. Кстати, если смотреть топ гостей именно по Торопцу, то он будет немного отличаться: вместо Краснодара там Смоленск. Пик посещений Тверской области приходится на июль и август. Более 80 процентов туристов приезжают сюда на один-два дня, - отмечает Дмитрий Окинча.

К 950-летию в городе проведено благоустройство одной из ключевых достопримечательностей - Малого торопецкого городища, о котором рассказывает аудиогид: оборудованы лестница по крутому склону с подсветкой и смотровая площадка со стационарным биноклем.

Еще одна локация аудиогида - Базарная площадь Торопца, откуда берет свое начало центральная улица города - Советская (в прошлом Миллионная). Именно здесь расположены торговые ряды, где представлены местная продукция и сувениры.

В 2021 году началась туристическая перезагрузка Торопца. За прошедшее время благодаря поддержке федеральных властей удалось привести в порядок многие объекты города.

- Первым делом в 2022 году была благоустроена набережная реки Торопы, где была выложена брусчатка по типу старинной, обустроены клумбы, установлены скамейки с символикой города, появились арт-объект "Корабль" и спуск к воде. При этом были расчищены русло реки Торопы и берега озера Соломено, - рассказывает глава Торопецкого муниципального округа Александр Бриж.

Около трети из 30 точек Торопца, через которые проходит маршрут аудиогида, - новые туристические объекты. Башни Торопецкого кремля и макет кремля на Комсомольской улице - доминанты туристического маршрута по городу.

В дальнейших планах - реставрация Корсунско-Богородицкого собора конца XVIII - начала XIX века. Она должна завершиться до 2026 года. Всего же в рамках празднования 950-летия города будет создано или модернизировано 90 объектов, а также реализовано свыше 40 проектов, направленных на сохранение исторического облика города, развитие инфраструктуры и формирование современной городской среды.

Справка "РГ"

Сейчас - районный центр Тверской области, Торопец был основан ранее Москвы и Твери. Один из самых западных городов Руси, он был важным центром на пути "из варяг в греки".

Туристы могут увидеть здесь уцелевшие до сих пор старинные укрепления - насыпные валы, считавшиеся в свое время самыми высокими в Европе. И сейчас с них открывается панорамный вид на озеро Соломено. Торопец радует путешественников оригинальными образцами барокко, храмами и купеческими особняками, а также знаменитыми пирогами с брусникой и необычными музейными экспозициями.