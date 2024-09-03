В Приморье считают, что создание круглогодичного курорта сделает отдых доступнее

Создание первого в Приморье круглогодичного морского курорта - в бухте Алеут на юге региона - повысит конкуренцию и сделает отдых доступнее. Об этом ТАСС сообщила министр туризма региона Наталья Набойченко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Безусловно, создание нового номерного фонда, а курорт в бухте Алеут предполагает появление 3,8 тыс. номеров в три очереди, приведет к росту числа турпоездок, притоку туристов на юг Приморья. В настоящее время именно дефицит номерного фонда является ограничителем развития туристической отрасли экономики региона. <…> Реализация крупных проектов повышает конкуренцию, а значит, и доступность услуг отдыха для широкого круга туристов. При этом те базы отдыха, глэмпинги и кемпинги, которые сейчас строит бизнес с учетом предпочтений своих клиентов, нарабатывают постоянную аудиторию, [и] с уверенностью можно сказать, что они ничего не потеряют", - обозначила министр.

По ее словам, в 2028 году, в рамках первой очереди строительства, планируется ввести минимум 750 новых номеров.

"Конечно, не все из них будут гарантировано заняты 365 дней в году. Среднегодовая загрузка отеля составляет около 50% и всегда выше в летнее время в выходные и праздники", - добавила Набойченко, уточнив, что загруженность номерного фонда курорта будет зависеть от качества, доступности и ассортимента услуг.

Кластер разместится в бухте Алеут, рядом находится морской биосферный заповедник с островами, где обитают редкие животные и птицы. Там же расположен самый южный остров России - Фуругельма, возле которого можно увидеть нерп и белух, а на самом острове - перелетных птиц со всего мира. Недалеко находится национальный парк "Земля леопарда", вокруг множество озер с лотосами.

"Пять морей и озеро Байкал" - полномасштабный проект, предусматривающий строительство десяти современных курортов на берегу Азовского, Балтийского, Черного, Каспийского и Японского морей и озера Байкал. Ежегодно федеральные круглогодичные морские курорты смогут принимать свыше 10 млн туристов. Будут созданы 90 тыс. новых рабочих мест, более 70 тыс. новых номеров.

По словам Набойченко, в 2024 году количество посещений Приморья туристами - из разных частей края, регионов России и других стран - динамично растет, и к концу года регион, исходя из предварительных расчетов, сможет преодолеть планку в 4 млн туристических посещений. По итогам прошлого года край посетили около 3,8 млн человек.

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности".

Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.