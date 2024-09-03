ВЭФ-2024: Забайкалье-уникальной красоты регион

Туристический потенциал региона представлен на стенде «Путешествуй по Забайкалью». Здесь можно ознакомиться с точками притяжения региона на интерактивной панели в виде огромной мандалы. Эта идея родилась у авторов, так как Забайкалье - один из центров буддизма России.

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Каждый элемент мандалы представляет направления промышленного, событийного и эко-туризма.

Так, можно выбрать Ивано-Арахлейский природный парк, озеро Арей, Приононье, ленд-арт парк Тужи, национальные парки «Алханай» и «Кодар», БАМ,самую северную пустыню в мире - Чарские пески, экокурорт «Кука», экоотель «Шинки» и много другое. Можно узнать о фестивалях «Хорхог» и «Вкусы народов Забайкалья на Великом чайном пути».

Узнать о декабристском наследии можно, отправившись в интерактивное путешествие по Музею декабристов с помощью VR-очков.

На одном из стендов павильона представлен этно-мерч, специально созданный для ВЭФ и разработанный в трех линейках разных цветов: «Чарские пески», «Красный Чикой» и «Даурия». Гости выставки могут приобрести панамку, экосумку, термос, худи, футболку или платок. Основной орнамент - это круг, символ бесконечности и цикличности. Он обозначает непрерывное движение, циклы природы и жизни, символизирует гармонию и целостность.

Круговой орнамент сочетает в себе элементы бурятской, эвенкийской и старообрядческой культур.