На «Соленых озерах» в Соль-Илецке завершился курортный сезон

Курорт «Соленые озера» накануне завершил сезон. Об этом сообщают в пресс-службе курорта.

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Курорт «Соленые озера» на протяжении всего лета занимал верхние строчки топ-10 самых популярных не морских курортов России.

Традиционно он начал свою работу 1 июня. С начала сезона гостей встречали все три входные группы с улиц Комсомольская, Персиянова и Советская. На центральной аллее для комфорта посетителей были увеличены размеры павильонов, где можно было поесть и принять процедуры. Также было увеличено количество точек продажи напитков и мороженого. Были построены дополнительные санитарные комплексы, которые включали в себя по 4 туалетных модуля и душевую.

Туристы могли добраться до озер на электрокарах по асфальтированной дороге, а дойти можно было по обновленной брусчатке. Все желающие также могли воспользоваться арендой колясок для маломобильных граждан.

Весь летний сезон на территории работали кафе с национальной кухней и домашней едой, точки с продажей прохладительных напитков и мороженого. Отметим, что из-за большого спроса были открыты дополнительные фудкорты и киоски. Ежедневно на озерах проводились шоу с красками холи, пенные дискотеки и другие развлекательные мероприятия.

Компания «Соленые озера» заняла 2 место среди предприятий в Оренбуржье и вошла в ТОП лучших предприятий России по основному виду деятельности «Деятельность санаторно-курортных организаций».

«На протяжении всего сезона-2024 руководство курорта, администрация Соль-Илецкого городского округа, Правительство Оренбургской области старались обеспечить нашим гостям комфортный отдых и оздоровление на «Солёных озёрах». В свою очередь, мы благодарим всех за обратную связь. Все предложения и замечания, поступившие в электронном виде, а также высказанные устно нашим работникам, приняты, рассмотрены руководством и будут учтены в следующем сезоне», - сообщают в пресс-службе курорта «Соленые озера».

Напомним, что в середине августа курорт «Соленые озера» посетил миллионный турист.