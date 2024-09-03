Около 45% гостиниц Адыгеи прошли классификацию объектов туриндустрии

Классификацию объектов туриндустрии в Адыгее, где в последние годы стремительно развивается туризм, прошли около 45% гостиниц и баз отдыха, сообщила ТАСС заместитель председателя комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Бэла Джаримова.

В июле партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, которым предусматривается распространить классификацию на все средства размещения, в которых предоставляются услуги по временному проживанию туристов. Также законопроектом предлагается создать единый реестр объектов классификации в сфере туристской деятельности, куда войдут средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи.

"Мы проинформировали наш турбизнес, что к работе над процессом классификации подключен центр "Мой бизнес", который оказывает существенную помощь предпринимателям. На сегодняшний день у нас классифицировано уже около 45% из 123 объектов, которые подпадают под статистическое наблюдение (мониторинг). Среди них около 50 объектов - наши основные предприятия, гостиницы, которые популярны среди туристов", - сказала Джаримова.

Работа по классификации всего объема рынка размещения в Адыгее осложняется тем, что большая его часть - это объекты ИЖС, которые позиционируют себя как гостевые дома. Власти региона усилили работу с информированием их владельцев о необходимости прохождения обязательной классификации.

"Адыгея участвует в федеральном проекте "Развитие туристической инфраструктуры" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Общая сумма господдержки на инфраструктуру туризма - кемпинги, бассейны, пляжи, модульные гостиницы и так далее, которую мы оказали с 2022 по 2024 год, составила уже почти 300 млн рублей. За это же время номерной фонд увеличился на 16,7% - с 2 172 номеров в 2022 году до 2 535 номеров в 2023 году. "Наращивание" возможностей диктуется самим рынком гостиничных услуг", - добавила собеседница агентства.

На сегодняшний день в Адыгее представлен широкий перечень туристских направлений: экотуризм, событийный, гастрономический, оздоровительный, активный туризм с экстремальными видами развлечений. Республика входит в топ-5 самых популярных направлений для любителей активного отдыха, в числе наиболее востребованных видов - пеший, конный, джиппинг, катание на снегоходах, сплав по горной реке Белой с ее бурным течением и сложными порогами.

Ранее со ссылкой на главу Адыгеи Мурата Кумпилова сообщалось, что Адыгея намерена в ближайшие три года удвоить поток туристов в регион, достигнув показателя не менее 1 млн человек в год. Эту задачу регион выполнит благодаря государственной поддержке развития инфраструктуры, открытия новых мест отдыха и совершенствования линейки событийных мероприятий.